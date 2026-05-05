17:30 05.05.2026 (обновлено: 20:50 05.05.2026)
"Ходят по тонкому льду". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

Sohu: Россия может применить ядерное оружие в случае блокады Калининграда

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лондон намерен создать военно-морской альянс на базе Объединенных экспедиционных сил десяти стран Северной Европы для противостояния России.
  • Владимир Путин предупредил, что попытка блокады Калининградской области приведет к незамедлительным ответным действиям со стороны Москвы, вплоть до применения ядерного оружия.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Инициатива Лондона создать военно-морскую группировку стран Северной Европы против России может привести к ответным действиям со стороны Москвы, пишет Sohu.
"Лондон намерен создать военно-морской альянс на базе Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) десяти стран Северной Европы и направить клинок против России. США не будут включены в состав этой группы. В рамках военных учений страны ОЭС отрабатывают дерзкие сценарии блокады и захвата Калининграда", — говорится в публикации.

Автор статьи напомнил, что Владимир Путин уже провел красную линию: попытка блокады Калининградской области приведет к незамедлительным ответным действиям со стороны Москвы, вплоть до применения ядерного оружия.
"Москву вывело из себя то, что спешно собранные военно-морские силы проводят крайне провокационные учения по отработке блокады и захвата Калининграда. Предупреждения Путина всегда серьезны. Стратегия ядерного сдерживания России гласит, что Москва имеет право применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Великобритания с союзниками ходят по тонкому льду", — резюмировали в материале.

Во время прямой линии в декабре прошлого года Владимир Путин, говоря об угрозах блокады Калининградской области, заявил, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта.
Двадцать девятого апреля первый морской лорд (главком ВМС) Великобритании Гвин Дженкинс заявил, что Лондон вместе с союзниками из стран Северной Европы разрабатывает планы создания нового морского партнерства с целью противостояния России. Его предложение основывается на модели Сил Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF), действующих с 2014 года под командованием Соединенного Королевства.
Региональное оборонное объединение включает в себя десять стран Северной Европы: Великобританию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию. По словам Дженкинса, объединение, которое во многом повторит структуру JEF, будет "дополнять" НАТО, обладая при этом способностью быстрее реагировать на кризисы.
