Путин вспомнил, что Когогин начал карьеру с работы фрезеровщиком - РИА Новости, 05.05.2026
14:48 05.05.2026
Путин вспомнил, что Когогин начал карьеру с работы фрезеровщиком

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Кogogин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин во время встречи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин вспомнил, как генеральный директор "КамАЗа" начинал свою карьеру с работы фрезеровщиком.
  • Сергей Когогин заявил, что работал и фрезеровщиком, и токарем.
  • Также он рассказал о подготовке кадров, в частности, о "Передовой инженерной школе" и подготовке студентов в Институте автомобильных инженеров Казанского федерального университета.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил, как генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин начинал свою карьеру с работы фрезеровщиком.
Во вторник президент принял главу предприятия в Кремле. Во время встречи Когогин рассказал Путину о подготовке кадров, в частности, о "Передовой инженерной школе", а также о подготовке студентов в Институте автомобильных инженеров Казанского федерального университета.
"Вы и рабочим профессиям наверняка уделяете внимание. Вы же сами начинали фрезеровщиком, да?" - напомнил Путин.
В свою очередь Когогин рассказал, что работал и фрезеровщиком, и токарем.
"У меня полноценный разряд, работал мастером. У меня биография советского времени, поэтапно делал карьеру до руководителя компании", - добавил гендиректор "Камаза".
