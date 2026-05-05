Путин вспомнил, что Когогин начал карьеру с работы фрезеровщиком

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил, как генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин начинал свою карьеру с работы фрезеровщиком.
"Вы и рабочим профессиям наверняка уделяете внимание. Вы же сами начинали фрезеровщиком, да?" - напомнил Путин.
В свою очередь Когогин рассказал, что работал и фрезеровщиком, и токарем.
"У меня полноценный разряд, работал мастером. У меня биография советского времени, поэтапно делал карьеру до руководителя компании", - добавил гендиректор "Камаза".