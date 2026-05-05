Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин во время встречи. Архивное фото

Путин вспомнил, что Когогин начал карьеру с работы фрезеровщиком

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин вспомнил, как генеральный директор "КамАЗа" начинал свою карьеру с работы фрезеровщиком.

Сергей Когогин заявил, что работал и фрезеровщиком, и токарем.

Также он рассказал о подготовке кадров, в частности, о "Передовой инженерной школе" и подготовке студентов в Институте автомобильных инженеров Казанского федерального университета.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил, как генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин начинал свою карьеру с работы фрезеровщиком.

Во вторник президент принял главу предприятия в Кремле. Во время встречи Когогин рассказал Путину о подготовке кадров, в частности, о "Передовой инженерной школе", а также о подготовке студентов в Институте автомобильных инженеров Казанского федерального университета.

"Вы и рабочим профессиям наверняка уделяете внимание. Вы же сами начинали фрезеровщиком, да?" - напомнил Путин.

В свою очередь Когогин рассказал, что работал и фрезеровщиком, и токарем.