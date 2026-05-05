Новый двигатель "КамАЗа" будет востребован на судах, заявил Путин

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новый 13-литровый двигатель "Камаза" будет востребован для использования на судах, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой компании Сергеем Когогиным.

Глава "Камаза" также напомнил, что 16 февраля компания отметила 50-летие выпуска первого грузового автомобиля. Когогин подчеркнул, что к этому дню была проведена полная модернизация завода мостов.

"Мы сделали мост, который, честно говоря, сломать не смогли. Отстоял у нас на стенде в НТЦ 4,5 миллиона циклов, это практически в два раза выше, чем нужно, с балкой ничего не произошло, детали не износились. Мы добились такого результата", - сказал глава компании.