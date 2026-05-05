Новый двигатель "КамАЗа" будет востребован на судах, заявил Путин
14:46 05.05.2026
Новый двигатель "КамАЗа" будет востребован на судах, заявил Путин

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Кogogин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин во время встречи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый 13-литровый двигатель "КамАЗа" будет востребован для использования на судах.
  • Глава "КамАЗа" Сергей Когогин рассказал о проведении "оморячивания" 13-литрового мотора, то есть его адаптации для использования на судах.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новый 13-литровый двигатель "Камаза" будет востребован для использования на судах, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой компании Сергеем Когогиным.
Глава "Камаза" рассказал президенту о том, как компания вела разработку обновленного 13-литрового двигателя для поколения автомобилей К5. По словам Когогина, дизельные двигатели используются не только в автомобильном секторе, но и в сельхозмашиностроении, энергетике, на тепловозах.
"В прошлом году мы провели "оморячивание", то есть (адаптацию - ред.) для использования на судах этого 13-литрового мотора. В основном Volvo Penta в мире используется, мы замещение сделали", - сказал Когогин.
"Я думаю, что это будет очень востребовано", - ответил Путин.
Глава "Камаза" также напомнил, что 16 февраля компания отметила 50-летие выпуска первого грузового автомобиля. Когогин подчеркнул, что к этому дню была проведена полная модернизация завода мостов.
"Мы сделали мост, который, честно говоря, сломать не смогли. Отстоял у нас на стенде в НТЦ 4,5 миллиона циклов, это практически в два раза выше, чем нужно, с балкой ничего не произошло, детали не износились. Мы добились такого результата", - сказал глава компании.
"Здорово, Сергей Анатольевич", - отреагировал президент РФ.
