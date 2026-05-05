Рейтинг@Mail.ru
Путин и Когогин обсудили работу лагерей, построенных для "КамАЗа" при СССР - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 05.05.2026
Путин и Когогин обсудили работу лагерей, построенных для "КамАЗа" при СССР

Путин и Когогин обсудили работу детских лагерей, построенных для "КамАЗа" в СССР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО КамАЗ Сергей Когогин во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин обсудили работу детских лагерей, построенных для компании при СССР.
  • "КамАЗ" продолжает поддерживать четыре лагеря на берегу реки Кама, в том числе принимает детей из Лисичанска (ЛНР).
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин обсудили работу детских лагерей, которые были построены для компании при СССР.
Во вторник президент принял главу предприятия в Кремле. Во время встречи Когогин рассказал, что "Камаз" продолжает поддерживать четыре лагеря на берегу реки Кама, отметив, что туда также приезжают отдыхать дети из Лисичанска (ЛНР) - подшефного города Татарстана.
Генеральный директор ПАО КамАЗ Сергей Когогин - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Глава "КамАЗа" рассказал Путину о стабильной работе предприятия
Вчера, 14:34
"На берегу реки?" - уточнил президент.
Когогин ответил положительно. Он также рассказал, что некоторые детские лагеря работают на круглогодичной основе.
"Детям очень интересно", - отметил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
"КамАЗ" увеличил налоговые отчисления в бюджет, заявил Путин
Вчера, 14:22
 
РоссияСергей КогогинВладимир ПутинКамАЗ (завод)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала