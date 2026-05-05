Путин принял в Кремле гендиректора "КамАЗа"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин принял в Кремле генерального директора «КамАЗа» Сергея Когогина.
- Предыдущая личная встреча главы государства с руководителем «КамАЗа» состоялась в начале декабря 2025 года.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле генерального директора "Камаза" Сергея Когогина.
Предыдущая личная встреча главы государства с руководителем "Камаза" состоялась в начале декабря 2025 года во время торжественной церемонии вручения госнаград.
В формате личной рабочей встречи Путин общался с Когогиным в конце 2019 года во время рабочей поездки в Татарстан. Тогда они обсудили развитие и модернизацию компании, а также подготовку квалифицированных кадров на её базе. В беседе также принимал участие генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
