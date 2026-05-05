Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив
20:45 05.05.2026 (обновлено: 21:36 05.05.2026)
Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив

Press TV: Иран внедряет новый механизм транзита через Ормузский пролив

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANAГрузовые корабли в Ормузском проливе в районе Бендер-Аббаса
Грузовые корабли в Ормузском проливе в районе Бендер-Аббаса. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Иран внедрил новый механизм транзита судов через Ормузский пролив, передает Press TV.
«
"Суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской Администрации Персидского залива (PGSA) с информацией о правилах транзита. Затем они приводят свои действия в соответствие с требованиями и получают разрешение на проход", — цитирует новую инструкцию телеканал.
Ранее официальный представитель КСИР подтвердил, что любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями.
В воскресенье президент Дональд Трамп заявил, что страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные в Ормузском проливе корабли, поэтому он объявил о начале операции "Свобода". По данным Axios, американский флот будет находиться "в непосредственной близости" от коммерческих судов на случай атак со стороны иранских военных. Также Штаты намерены предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.
Глава комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента ИРИ Эбрахим Азизи предупредил, что любое вмешательство в режим судоходства через пролив станет нарушением перемирия.
