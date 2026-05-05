В Приморье задержали аферистов, организовавших 18 подставных ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Приморья, которые в течение нескольких лет организовали 18 подставных ДТП с суммой ущерба порядка 6 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что для ДТП фигуранты выбирали машины с наиболее высоким коэффициентом компенсации. Члены группы заранее определяли место и время и разрабатывали сценарий аварий. Затем они обращались в страховые компании для получения выплат по страховке.