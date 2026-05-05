В Приморье задержали аферистов, организовавших 18 подставных ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приморье задержали двух жителей, организовавших серию подставных ДТП.
- С июля 2021 по декабрь 2025 года злоумышленники инсценировали более 18 ДТП, сумма ущерба составила около 6 миллионов рублей.
- Возбуждены уголовные дела, мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, женщине — домашний арест.
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Приморья, которые в течение нескольких лет организовали 18 подставных ДТП с суммой ущерба порядка 6 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"С июля 2021 по декабрь 2025 года злоумышленники приобрели несколько подержанных иномарок и намеренно инсценировали с ними ДТП... За период своей противоправной деятельности сообщники совершили более 18 дорожно-транспортных происшествий. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила порядка 6 миллионов рублей", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она отметила, что для ДТП фигуранты выбирали машины с наиболее высоким коэффициентом компенсации. Члены группы заранее определяли место и время и разрабатывали сценарий аварий. Затем они обращались в страховые компании для получения выплат по страховке.
Подозреваемых задержали по месту жительства. У них изъяты деньги и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования". Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу, женщина отправлена под домашний арест.
Появились новые детали массового ДТП на МКАД
4 мая, 14:15