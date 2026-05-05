11:50 05.05.2026
Разногласия с Украиной сохраняются, заявил премьер Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
  • Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что проблемы и разногласия с Украиной сохраняются.
  • Ранее премьер провел встречу с Зеленским в рамках 8-го саммита Европейского политического сообщества — это была первая встреча за последние пять лет.
ТБИЛИСИ, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после встречи с Владимиром Зеленским в Ереване заявил, что проблемы и разногласия с Украиной сохраняются.
Отношения между Грузией и Украиной ухудшились после того, как Тбилиси в 2022 году отказался вводить санкции против России. В марте 2022 года Зеленский отозвал из Грузии посла Украины Игоря Долгова.
Кобахидзе провел встречу с Зеленским в рамках 8-го саммита Европейского политического сообщества. Это была первая встреча за последние пять лет.
«
"Мы (с Зеленским - ред.) не углублялись в том числе в вопросы, связанные с проблемами. Конечно, проблемы были, и эти проблемы никуда не исчезли", - сказал Кобахидзе журналистам.
Он отметил, что прежние разногласия, включая ряд заявлений и решений в двусторонних отношениях, остаются в силе.
