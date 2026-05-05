Разногласия с Украиной сохраняются, заявил премьер Грузии

ТБИЛИСИ, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после встречи с Владимиром Зеленским в Ереване заявил, что проблемы и разногласия с Украиной сохраняются.
Кобахидзе провел встречу с Зеленским в рамках 8-го саммита Европейского политического сообщества. Это была первая встреча за последние пять лет.
"Мы (с Зеленским - ред.) не углублялись в том числе в вопросы, связанные с проблемами. Конечно, проблемы были, и эти проблемы никуда не исчезли", - сказал Кобахидзе журналистам.
Он отметил, что прежние разногласия, включая ряд заявлений и решений в двусторонних отношениях, остаются в силе.
