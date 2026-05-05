Тысячи бойцов на передовой присоединятся к акции "Бессмертный полк"

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 5 мая — РИА Новости. Тысячи бойцов в зоне СВО присоединятся к акции "Бессмертный полк", рассказал РИА Новости артиллерист 273-й артбригады 34-й дивизии группировки войск "Запад" с позывным Еж.
"Тысячи солдат поддержат, да, все поучаствуют (в мероприятии. — Прим. ред.) и все поддержат. Много и гражданских поддержит. Мне, вообще, кажется, что вся наша страна и даже больше поддерживает эту акцию и даже за рубежом наши соотечественники, потому что у нас одни предки", — заявил собеседник агентства.
Он пояснил, что лично вдохновляется подвигом деда, который в годы Великой Отечественной войны был пехотинцем в рядах Первого украинского фронта, освобождал Европу, был серьезно ранен.
"Они (деды. — Прим. ред.) идут с нами, чтобы мы не забывали, что они для нас сделали. И мы сейчас ведем эту борьбу ради нашего будущего и будущего наших детей", — добавил боец.
Командир расчета самоходной пушки "Пион" с позывным Пихта рассказал, что ежегодно в преддверии Дня Победы артиллеристы крепят на орудия портреты дедов и прадедов.
"Это традиция, которую мы поддерживаем каждый год, никогда не забываем тех, кто воевал. Наши предки сделали очень большое дело, мы ими можем только гордиться", — отметил он.
Всероссийская акция "Бессмертный полк" в 2026 году пройдет в смешанном формате: очно и онлайн. Решение о времени и способе шествия 9 мая регионы принимают самостоятельно.