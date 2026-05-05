В Крыму рассекретили документы о подпольщиках, действовавших в годы войны - РИА Новости, 05.05.2026
10:08 05.05.2026 (обновлено: 11:17 05.05.2026)
В Крыму рассекретили документы о подпольщиках, действовавших в годы войны

ФСБ рассекретила сведения о подпольной группе "Дяди Володи" в Крыму во время ВОВ

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкРазрушенные немецкими бомбардировками здания в Севастополе во время Великой Отечественной войны
Разрушенные немецкими бомбардировками здания в Севастополе во время Великой Отечественной войны. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму рассекретили архивные документы о деятельности подпольной группы "Дяди Володи" в годы Великой Отечественной войны.
  • Подпольную группу арестовала румынская контрразведка, почти 40 героев-патриотов и ее руководитель и члены его семьи были расстреляны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. В рамках всероссийского проекта "Без срока давности" в Крыму рассекретили архивные документы о деятельности подпольной группы "Дяди Володи" в годы Великой Отечественной войны.
"Общественность, историки, поисковики, журналисты могут ознакомиться с показаниями Измайлова А. И. — члена симферопольской подпольной группы Абдуллы Дагджи "Дяди Володи", а также другими документами, в которых содержатся показания свидетелей и информация об аресте гестаповцами 39 подпольщиков", — рассказало региональное управление ФСБ.
В июне 1943 года румынская контрразведка, работавшая на нацистов, арестовала группу "Дяди Володи" по наводке Кильмене Енгалычевой и после предательства одной из подпольщиц — Зои Мартыновой.
"Именно последняя, испугавшись за свою жизнь, сообщила гестаповцам имена и фамилии большинства членов организации, указала адреса их проживания и даже приняла участие в их арестах, рассчитывая на скорую отправку в Германию", — объяснили в управлении.
В итоге нацисты расстреляли почти 40 человек, включая руководителя группы Абдуллу Дагджи и его родственников.
Остальных спасли разведчики южного соединения партизанского движения Крыма, которым руководили Виктор Коган и Сеит-Мемет Умеров. Вместе с партизанами подпольщики смогли продолжить борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.
Республика КрымРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Без срока давности
 
 
