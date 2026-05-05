В Крыму рассекретили документы о подпольщиках, действовавших в годы войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. В рамках всероссийского проекта "Без срока давности" в Крыму рассекретили архивные документы о деятельности подпольной группы "Дяди Володи" в годы Великой Отечественной войны.
"Общественность, историки, поисковики, журналисты могут ознакомиться с показаниями Измайлова А. И. — члена симферопольской подпольной группы Абдуллы Дагджи "Дяди Володи", а также другими документами, в которых содержатся показания свидетелей и информация об аресте гестаповцами 39 подпольщиков", — рассказало региональное управление ФСБ.
В июне 1943 года румынская контрразведка, работавшая на нацистов, арестовала группу "Дяди Володи" по наводке Кильмене Енгалычевой и после предательства одной из подпольщиц — Зои Мартыновой.
"Именно последняя, испугавшись за свою жизнь, сообщила гестаповцам имена и фамилии большинства членов организации, указала адреса их проживания и даже приняла участие в их арестах, рассчитывая на скорую отправку в Германию", — объяснили в управлении.
В итоге нацисты расстреляли почти 40 человек, включая руководителя группы Абдуллу Дагджи и его родственников.
Остальных спасли разведчики южного соединения партизанского движения Крыма, которым руководили Виктор Коган и Сеит-Мемет Умеров. Вместе с партизанами подпольщики смогли продолжить борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.