В Совбезе рассказали о поступлениях от патентной системы налогообложения

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Налоговые поступления от применения патентной системы налогообложения за три месяца 2026 года выросли на 13%, превысили 35 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ.
"Налоговые поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от применения патентной системы налогообложения за три месяца 2026 года составили свыше 35 миллиардов рублей (+13 %)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иностранцы, прибывшие в РФ в безвизовом порядке, по состоянию на 1 апреля 2026 года имели более 1,7 миллиона действительных патентов.