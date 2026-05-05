11:09 05.05.2026 (обновлено: 11:26 05.05.2026)
В Совбезе рассказали о поступлениях от патентной системы налогообложения

  • Налоговые поступления от применения патентной системы налогообложения за три месяца 2026 года выросли на 13%.
  • По состоянию на 1 апреля 2026 года иностранцы, прибывшие в РФ в безвизовом порядке, имели более 1,7 миллиона действительных патентов.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Налоговые поступления от применения патентной системы налогообложения за три месяца 2026 года выросли на 13%, превысили 35 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ.
"Налоговые поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от применения патентной системы налогообложения за три месяца 2026 года составили свыше 35 миллиардов рублей (+13 %)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иностранцы, прибывшие в РФ в безвизовом порядке, по состоянию на 1 апреля 2026 года имели более 1,7 миллиона действительных патентов.
