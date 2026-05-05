15:02 05.05.2026 (обновлено: 23:34 05.05.2026)
Пашинян поздравил соотечественников с изменением географического положения

Пашинян: Армения стала перекрестком между Востоком и Западом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об изменении географического положения страны.
  • Пашинян подчеркнул, что Армения стала перекрестком между Востоком и Западом, несмотря на то что географическое положение страны не изменилось физически.
  • Пашинян отметил, что правительство будет строить стратегии на основе нового восприятия географического положения Армении и реализует проекты «Перекресток мира» и «Маршрут Трампа».
ЕРЕВАН, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об изменении географического положения страны, ставшей перекрестком между Востоком и Западом, и поздравил с этим соотечественников.
"Я хочу представить, что произошло с Арменией за последние годы. <…> Произошло нечто очень важное и существенное, что может даже показаться невероятным: географическое положение Республики Армении изменилось. Сейчас у нас совершенно иное географическое положение, чем то, которое было у нас всего несколько лет назад", — заявил Пашинян в ходе форума "Ереванский диалог".
При этом он отметил, что Армения изменила свое географическое положение, оставаясь на том же месте. По словам Пашиняна, раньше считалось, что Армения имеет очень сложное и проблемное географическое положение, потому что находится в проблемном регионе, имея проблемное соседство и вытекающие из этого соседства экзистенциальные риски.
"Именно это восприятие <…> направляло наше государство, наше сознание, все наши действия, решения. <...> Сегодня я могу констатировать, что произошло поистине историческое событие, — в том смысле, что теперь краткое описание географического положения Республики Армении заключается не в том, что она находится в проблемной среде проблемного региона. Описание географического положения Армении таково: через Республику Армению проходит самый короткий путь, соединяющий Восток с Западом и Запад с Востоком", — подчеркнул Пашинян.
Он добавил, что "это восприятие создает совершенно новую картину и новый образ Республики Армении, ее состояния и ее потенциала".
"И сегодня задача правительства Республики Армении — подходить к вопросам именно с этой точки зрения и строить на этой точке зрения стратегии. Именно для описания этих стратегий мы приняли и реализуем два взаимосвязанных проекта. Это проект "Перекресток мира" и проект "Маршрут Трампа" (связывающий Азербайджан с его Нахичеванской автономией через Армению. — Прим. ред.)", — отметил Пашинян.
По его мнению, это надежный путь, "помогающий Армении перейти от неблагоприятного географического положения к благоприятному, от международной и региональной изоляции — к международной и региональной интеграции и сотрудничеству". "Я хочу всех граждан республики поздравить с изменением географического положения Армении", — заявил Пашинян.
