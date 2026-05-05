Врач рассказал, почему не стоит хрустеть пальцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хруст пальцами может привести к растяжениям связочного аппарата, нестабильности суставов и артрозу.
- При появлении боли, ограничения подвижности, отеков или ощущения нестабильности в пальцах следует обратиться к врачу.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Хруст пальцами может привести к растяжениям связочного аппарата, нестабильности суставов и артрозу, рассказал терапевт "СМ-Клиника" Шота Каландия.
"Сам звук хруста возникает из-за образования и схлопывания пузырьков газа в суставной жидкости при резком растяжении суставной капсулы. Это не является признаком "вправления" суставов или их улучшения — наоборот, речь идет о механическом воздействии на структуры сустава", - сказал Каландия "Газете.Ru".
В Москве начали использовать ИИ для выявления артроза
22 июня 2025, 18:00
По словам врача, при частом повторении такой нагрузки происходит постепенное растяжение связочного аппарата. Связки теряют свою эластичность, что может приводить к нестабильности суставов.
Как отмечает эксперт, привычка хрустеть пальцами часто связана со стрессом и тревогой и напрямую не приводит к серьезным заболеваниям, но при наличии генетической предрасположенности ускоряет процесс дегенеративных изменений.
"Если появляется боль, ограничение подвижности, отеки или ощущение нестабильности в пальцах, это повод обратиться к врачу. Специалист оценит состояние суставов и при необходимости порекомендует щадящий режим и упражнения для укрепления связок", - заключил Каландия.
Ортопед рассказал, на что могут указывать боли в суставах
1 января 2025, 03:09