Врач рассказал, почему не стоит хрустеть пальцами

Краткий пересказ от РИА ИИ Хруст пальцами может привести к растяжениям связочного аппарата, нестабильности суставов и артрозу.

При появлении боли, ограничения подвижности, отеков или ощущения нестабильности в пальцах следует обратиться к врачу.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Хруст пальцами может привести к растяжениям связочного аппарата, нестабильности суставов и артрозу, рассказал терапевт "СМ-Клиника" Шота Каландия.

"Сам звук хруста возникает из-за образования и схлопывания пузырьков газа в суставной жидкости при резком растяжении суставной капсулы. Это не является признаком "вправления" суставов или их улучшения — наоборот, речь идет о механическом воздействии на структуры сустава", - сказал Каландия "Газете.Ru"

По словам врача, при частом повторении такой нагрузки происходит постепенное растяжение связочного аппарата. Связки теряют свою эластичность, что может приводить к нестабильности суставов.

Как отмечает эксперт, привычка хрустеть пальцами часто связана со стрессом и тревогой и напрямую не приводит к серьезным заболеваниям, но при наличии генетической предрасположенности ускоряет процесс дегенеративных изменений.