Почти половина россиян планируют взять отпуск летом

Отдыхающие на пляже в Пицунде. Архивное фото

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти половина (47%) россиян планируют брать отпуск летом, еще 18% пока не определились со своими планами, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что среди тех, кто собирается отдыхать летом, чаще всего выбирают июль: этот месяц назвали 46% респондентов. Июнь предпочитают 20%, а август выбрали 34% опрошенных.

При этом 37% участников опроса собираются провести отпуск дома. Четверть (25%) планируют путешествия по России , 24% поедут на дачу, 17% выберут морские курорты внутри страны, а 3% отправятся за границу. Еще 13% рассматривают другие варианты летнего отдыха.

Большинство участников исследования (53%) рассчитывают взять отпуск на срок до 14 дней, 35% планируют отдохнуть 15 дней и более, а 12% ограничатся неделей.