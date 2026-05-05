Рейтинг@Mail.ru
Почти половина россиян планируют взять отпуск летом - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 05.05.2026
Почти половина россиян планируют взять отпуск летом

РИА Новости: почти половина россиян планируют взять отпуск летом

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Пицунде
Отдыхающие на пляже в Пицунде - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на пляже в Пицунде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти половина (47%) россиян планируют брать отпуск летом.
  • Среди тех, кто собирается отдыхать летом, чаще всего выбирают июль (46% респондентов).
  • Большинство участников исследования (53%) рассчитывают взять отпуск на срок до 14 дней.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти половина (47%) россиян планируют брать отпуск летом, еще 18% пока не определились со своими планами, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Почти половина опрошенных (47%) уже решили отправиться в отпуск в летние месяцы. Еще 18% пока не определились со своими планами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что среди тех, кто собирается отдыхать летом, чаще всего выбирают июль: этот месяц назвали 46% респондентов. Июнь предпочитают 20%, а август выбрали 34% опрошенных.
При этом 37% участников опроса собираются провести отпуск дома. Четверть (25%) планируют путешествия по России, 24% поедут на дачу, 17% выберут морские курорты внутри страны, а 3% отправятся за границу. Еще 13% рассматривают другие варианты летнего отдыха.
Большинство участников исследования (53%) рассчитывают взять отпуск на срок до 14 дней, 35% планируют отдохнуть 15 дней и более, а 12% ограничатся неделей.
Исследование проводилось с 20 по 24 апреля среди более 3,2 тысячи россиян. ​
Канатная дорога на острове Фокуок во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Назван самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии
3 мая, 02:17
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала