15:22 05.05.2026
В Сочи объявили беспилотную опасность

На территории Сочи и "Сириуса" объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сочи и на федеральной территории «Сириус» объявлена угроза атаки БПЛА.
  • Главы Сочи и ФТ «Сириус» призвали жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.
СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи и на федеральной территории "Сириус", сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин.
"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Также об угрозе атаки беспилотников в Сириусе сообщил глава федеральной территории Плишкин в своем канале на платформе "Макс". Он призвал сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте.
