СБ ООН проведет закрытые консультации из-за атак на ОАЭ, сообщили СМИ

Al Jazeera: СБ ООН 6 мая проведет закрытые консультации из-за атак на ОАЭ

Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ДОХА, 5 мая - РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет в среду, 6 мая, закрытые консультации в связи с атаками на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатический источник.
"В среду Совет Безопасности проведет закрытое консультативное заседание по поводу атак на ОАЭ", - сказал источник.
В понедельник эмиратское министерство обороны сообщило, что перехватило 12 баллистических ракет и четыре беспилотника, которые, предположительно, были выпущены из Ирана. Инцидент с беспилотником привел к сильному пожару в нефтяной промышленной зоне восточного эмирата Фуджейра, единственного в ОАЭ, который выходит на Оманский залив. Однако Тегеран опроверг причастность к атакам на ОАЭ, заявив, что к пожару в нефтепромышленной зоне причастны американцы.
