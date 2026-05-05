Оценка репродуктивного здоровья доступна россиянам по ОМС, сообщил Мурашко

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Оценка репродуктивного здоровья доступна россиянам при прохождении диспансеризации, которая осуществляется в рамках ОМС, сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он добавил, что министерство выполняет поручение президента по увеличению охвата россиян репродуктивной диспансеризацией, планы на этот год уже сформированы.