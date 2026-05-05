Оценка репродуктивного здоровья доступна россиянам по ОМС, сообщил Мурашко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оценка репродуктивного здоровья доступна россиянам в рамках ОМС при прохождении диспансеризации.
- Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличивать охват граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию.
- Министерство здравоохранения России выполняет поручение президента по увеличению охвата россиян репродуктивной диспансеризацией, планы на этот год уже сформированы.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Оценка репродуктивного здоровья доступна россиянам при прохождении диспансеризации, которая осуществляется в рамках ОМС, сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече главой Минздрава в Федеральном центре медицины катастроф заявил, что необходимо увеличивать охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию.
"Мероприятия репродуктивной диспансеризации, оценка репродуктивного здоровья, их можно пройти при прохождении обычной, общей диспансеризации и профосмотра", - сказал Мурашко.
Он добавил, что министерство выполняет поручение президента по увеличению охвата россиян репродуктивной диспансеризацией, планы на этот год уже сформированы.