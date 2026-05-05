Эксперт рассказал, как подготовиться к проблемам с мобильным интернетом
06:17 05.05.2026
Эксперт рассказал, как подготовиться к проблемам с мобильным интернетом

РИА Новости: при ограничении мобильного интернета нужно держать наличные деньги

Мужчина держит смартфон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы связи предупредили о временных ограничениях мобильного интернета и СМС в Москве и Подмосковье с 5 по 9 мая.
  • Эксперт рекомендует заранее предусмотреть офлайн-доступ к различным сервисам и документам, включая билеты, бронирования, карты и электронные документы.
  • Возможны проблемы с безналичной оплатой, поэтому рекомендуется иметь при себе наличные деньги и банковскую карту.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Офлайн-доступ ко всем возможным вещам необходимо заранее предусмотреть из-за временных ограничений мобильного интернета в Москве, в частности загрузить офлайн-карты, распечатать удостоверения, страховки и другие электронные документы, рассказал РИА Новости дизайн-директор группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet Артем Кашаков.
Операторы связи в понедельник предупредили, что жители Москвы и Подмосковья столкнутся с временными ограничениями мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. В связи с ограничениями могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов.
"В первую очередь имеет смысл предусмотреть офлайн-доступ ко всем возможным вещам: билеты на транспорт, в театры или музеи лучше сохранить в виде PDF на телефоне, а возможно даже распечатать. То же касается бронирований и адресов", - сообщил Кашаков, комментируя ограничения интернета в столице.
"Навигацию стоит загрузить офлайн, "Яндекс Карты" или 2ГИС поддерживают такую возможность, чтобы не зависеть от интернета в дороге", - добавил он.
Эксперт отметил, что удостоверения, страховки и прочие электронные документы лучше распечатать, а также сделать копии паспорта и других официальных бумаг.
Также он добавил, что россияне могут столкнуться с проблемой по оплате покупок по qr-коду и через функцию оплаты телефоном, поэтому необходимо не забывать на прогулки банковскую карту, а лучше иметь с собой наличные средства.
Однако их стоит приготовить заранее, так как мобильные терминалы, которые стоят во многих торговых точках, могут перестать работать, так как используют интернет-подключение.
"Коммуникации полностью не исчезнут, но мессенджеры и сервисы на мобильном интернете перестанут работать. Стоит заранее договориться с близкими о приеме звонков или отправки смс, пополнить мобильный счет и подготовить все варианты", - прокомментировал эксперт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В середине апреля он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.
