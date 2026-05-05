В аэропорту Ижевска ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ижевска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.