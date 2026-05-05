В НАТО пытаются понять последствия решения США о выводе войск из Германии

БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. НАТО по-прежнему пытается понять, как будет реализовано решение США о выводе 5 тысяч военных с территории Германии, заявил представитель альянса полковник Мартин О'Доннелл.
Президент США Дональд Трамп 2 мая объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии на 5 тысяч человек.
Представитель Североатлантического альянса также отметил, что сроки вывода примерно 13% американского контингента с территории Германии находятся на этапе обсуждений.
"Срок от шести до двенадцати месяцев — все это по-прежнему находится на стадии рассмотрения", - добавил он.
Заявив о возможном выводе войск, Трамп не уточнил, почему Белый дом может пойти на такой шаг, однако заявление появилось после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц критически высказался о военной кампании США против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у Вашингтона.
