В НАТО пытаются понять последствия решения США о выводе войск из Германии
15:36 05.05.2026
В НАТО пытаются понять последствия решения США о выводе войск из Германии

О'Доннелл: НАТО пытается понять последствия решения США о выводе войск из ФРГ

  • Президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии на 5 тысяч человек.
  • НАТО пытается понять последствия этого решения и работает с США, чтобы разобраться в ситуации.
  • Сроки вывода войск находятся на этапе обсуждений, рассматривается период от шести до двенадцати месяцев.
БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. НАТО по-прежнему пытается понять, как будет реализовано решение США о выводе 5 тысяч военных с территории Германии, заявил представитель альянса полковник Мартин О'Доннелл.
Президент США Дональд Трамп 2 мая объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии на 5 тысяч человек.
"НАТО все еще работает с Соединенными Штатами, чтобы понять последствия решения, принятого в пятницу", - сказал О'Доннелл в интервью порталу Euronews.
Представитель Североатлантического альянса также отметил, что сроки вывода примерно 13% американского контингента с территории Германии находятся на этапе обсуждений.
"Срок от шести до двенадцати месяцев — все это по-прежнему находится на стадии рассмотрения", - добавил он.
Заявив о возможном выводе войск, Трамп не уточнил, почему Белый дом может пойти на такой шаг, однако заявление появилось после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц критически высказался о военной кампании США против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у Вашингтона.
