В НАТО пытаются понять последствия решения США о выводе войск из Германии

БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. НАТО по-прежнему пытается понять, как будет реализовано решение США о выводе 5 тысяч военных с территории Германии, заявил представитель альянса полковник Мартин О'Доннелл.

НАТО все еще работает с Соединенными Штатами, чтобы понять последствия решения, принятого в пятницу", - сказал О'Доннелл в интервью порталу Euronews

Представитель Североатлантического альянса также отметил, что сроки вывода примерно 13% американского контингента с территории Германии находятся на этапе обсуждений.

"Срок от шести до двенадцати месяцев — все это по-прежнему находится на стадии рассмотрения", - добавил он.