17:25 05.05.2026 (обновлено: 17:30 05.05.2026)
Минобороны ОАЭ заявило, что военные отражают атаку ракет и БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны ОАЭ заявило, что военные отражают атаку ракет и БПЛА.
  • Звуки, слышимые по всей стране, являются результатом продолжающихся операций по перехвату ракет и беспилотных летательных аппаратов.
ДУБАЙ, 5 мая - РИА Новости. Системы в ПВО ОАЭ отражают атаку ракет и беспилотников, сообщает минобороны страны.
"Системы ПВО активно реагируют на ракеты и беспилотники. Министерство обороны утверждает, что звуки, слышимые по всей стране, являются результатом продолжающихся операций по перехвату ракет и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в заявлении министерства.
