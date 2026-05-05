СМИ сравнили ситуацию в НАТО перед саммитом с фильмом-катастрофой - РИА Новости, 05.05.2026
16:27 05.05.2026 (обновлено: 16:28 05.05.2026)
  • Ситуация с НАТО на фоне приближающегося саммита в Анкаре напоминает фильм-катастрофу, на карту поставлено само существование альянса, пишет колумнист издания EUobserver Эдвард Лукас.
  • По мнению Лукаса, ситуацию может спасти формирование новых, более гибких альянсов, основой которых могут послужить Объединенные экспедиционные силы (JEF).
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ситуация с НАТО на фоне приближающегося саммита в Анкаре напоминает фильм-катастрофу, на карту поставлено само существование альянса, пишет колумнист издания EUobserver Эдвард Лукас.
В последнее время часто звучат заявления о проблемах в альянсе, о них открыто говорят в том числе западные чиновники. Так, например, премьер-министр Польши Дональд Туск прямо говорит о "продолжающемся разрушении" альянса, а американский лидер Дональд Трамп называет НАТО без США "бумажным тигром".
"На карту поставлен не только сам саммит НАТО в турецкой столице 7-8 июля, но и выживание НАТО в целом... Последние дни напоминают сцены из фильма-катастрофы", - утверждает Лукас в своем материале, называя предстоящее мероприятие заведомо провальным.
Как отмечает автор статьи, ситуацию может спасти формирование новых, более гибких альянсов, "готовых рисковать и приносить жертвы ради себя и ради других". Основой, по его мнению, могут послужить Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF), в состав которых входят 10 стран Северной Европы.
Ранее испанская газета Mundo со ссылкой на источники в альянсе писала, что НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нарастающих угроз со стороны президента США Дональда Трампа переживает один из глубочайших кризисов, от которого, вероятно, не сможет полностью оправиться.
