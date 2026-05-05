В ЕС отработали применение статьи о взаимопомощи без учета НАТО, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Послы стран Евросоюза в понедельник отработали сценарий применения статьи 42.7 договора ЕС о взаимной помощи странам блока без учета возможностей НАТО и ограничив роль Европейской службы внешних связей (EEAS), пишет издание Euractiv со ссылкой на неназванных дипломатов и источники.
В начале апреля Euractiv со ссылкой на источники сообщало, что Европейская служба внешних связей планирует разработать руководство на случай задействования статьи 42.7 договора о ЕС о взаимной обороне. Позднее издание сообщило, что первая отработка применения статьи пройдет 4 мая.
Как сообщил один из дипломатов, на симуляции основное внимание было уделено "практическим аспектам" применения статьи. Цель состояла в том, чтобы обсудить пороговые значения для запуска механизма, какие инструменты доступны для поддержки столиц и возможные препятствия.
"Однако эти технические учения не учитывали возможную роль НАТО", - пишет газета.
Как отмечает Euractiv, EEAS сначала хочет прояснить, какие инструменты ЕС будут доступны в случае кризиса, прежде чем вступать в диалог с альянсом.
Также, как отмечает издание, послам были предложены два сценария, чтобы определить роль EEAS. По словам источника, большинство стран подчеркнули, что дипломатическое подразделение ЕС должно играть лишь вспомогательную роль.
Статья 42.7 договора о ЕС закрепляет положение о взаимной обороне: если одно из государств-членов становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие страны-участницы ЕС обязаны оказать ему помощь и поддержку всеми доступными средствами. В отличие от статьи 5 НАТО, механизм Европейского союза не предполагает автоматического военного ответа, а оставляет форму помощи на усмотрение государств-членов с учетом их политики безопасности и нейтралитета.