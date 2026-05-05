В ЕС отработали применение статьи о взаимопомощи без учета НАТО, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Послы стран ЕС отработали сценарий применения статьи договора о взаимной помощи без учета возможностей НАТО и с ограниченной ролью Европейской службы внешних связей.

Основное внимание они уделили пороговым значениям для запуска механизма, доступным инструментам поддержки и возможным препятствиям.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Послы стран Евросоюза в понедельник отработали сценарий применения статьи 42.7 договора ЕС о взаимной помощи странам блока без учета возможностей НАТО и ограничив роль Европейской службы внешних связей (EEAS), пишет издание Euractiv со ссылкой на неназванных дипломатов и источники.

В начале апреля Euractiv со ссылкой на источники сообщало, что Европейская служба внешних связей планирует разработать руководство на случай задействования статьи 42.7 договора о ЕС о взаимной обороне. Позднее издание сообщило, что первая отработка применения статьи пройдет 4 мая.

Как сообщил один из дипломатов, на симуляции основное внимание было уделено "практическим аспектам" применения статьи. Цель состояла в том, чтобы обсудить пороговые значения для запуска механизма, какие инструменты доступны для поддержки столиц и возможные препятствия.

"Однако эти технические учения не учитывали возможную роль НАТО ", - пишет газета.

Как отмечает Euractiv, EEAS сначала хочет прояснить, какие инструменты ЕС будут доступны в случае кризиса, прежде чем вступать в диалог с альянсом.

Также, как отмечает издание, послам были предложены два сценария, чтобы определить роль EEAS. По словам источника, большинство стран подчеркнули, что дипломатическое подразделение ЕС должно играть лишь вспомогательную роль.

Издание Euractiv ранее писало, что ряд европейских лидеров опасаются, что обсуждение плана действий на случай задействования статьи 42.7 договора о ЕС о взаимной обороне будет воспринято в США как возможность сократить свои обязательства в обеспечении безопасности Европы