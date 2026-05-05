Рейтинг@Mail.ru
МТС предупредил москвичей о возможных проблемах в работе USSD-команд - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 05.05.2026
МТС предупредил москвичей о возможных проблемах в работе USSD-команд

Оператор связи МТС предупредил москвичей о возможных сбоях в работе USSD-команд

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип МТС
Логотип МТС - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип МТС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МТС предупредил москвичей о возможных проблемах в работе USSD-команд.
  • Ранее "Большая четверка" операторов связи сообщала о временных ограничениях на мобильный интернет и СМС в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Оператор связи МТС предупредил москвичей о возможных проблемах в работе USSD-команд, то есть запросов операторам в формате "звездочка-решетка", соответствующее сообщение получил корреспондент РИА Новости.
Накануне "большая четверка" операторов связи предупредила о возможности временных ограничений на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Эксперт рассказал, как подготовиться к проблемам с мобильным интернетом
Вчера, 06:17
Теперь же МТС предупредил еще и о возможных проблемах с отправкой USSD-команд. "Сегодня возможны ограничения мобильного интернета, смс и USSD. Используйте Wi-Fi", - говорится в сообщении оператора.
USSD-команды - это короткие коды в формате "звездочка-решетка", которые отправляются операторам с номера телефона, чтобы узнать баланс (*100#), свой номер или подключить услугу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В середине апреля он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.
Автомобили такси на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
"Яндекс Go" предупредил о возможных сложностях с заказом такси в Москве
Вчера, 09:41
 
ТехнологииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)МТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала