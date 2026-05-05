Краткий пересказ от РИА ИИ
- МТС предупредил москвичей о возможных проблемах в работе USSD-команд.
- Ранее "Большая четверка" операторов связи сообщала о временных ограничениях на мобильный интернет и СМС в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Оператор связи МТС предупредил москвичей о возможных проблемах в работе USSD-команд, то есть запросов операторам в формате "звездочка-решетка", соответствующее сообщение получил корреспондент РИА Новости.
Накануне "большая четверка" операторов связи предупредила о возможности временных ограничений на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.
Теперь же МТС предупредил еще и о возможных проблемах с отправкой USSD-команд. "Сегодня возможны ограничения мобильного интернета, смс и USSD. Используйте Wi-Fi", - говорится в сообщении оператора.
USSD-команды - это короткие коды в формате "звездочка-решетка", которые отправляются операторам с номера телефона, чтобы узнать баланс (*100#), свой номер или подключить услугу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В середине апреля он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.