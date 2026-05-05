Рейтинг@Mail.ru
В Москве проверили около 550 тысяч газовых плит - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:40 05.05.2026
В Москве проверили около 550 тысяч газовых плит

В Москве с начала года проверили около 550 тысяч газовых плит

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Газовая конфорка
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили с начала этого года около 550 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За январь - апрель проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности почти 550 тысяч газовых плит, что составляет более 30% от общего числа. Выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений обязательно исключают угрозу безопасности и затем дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - отметил Бирюков.
Жилые дома в одном из районов Москвы - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В 227 домах Москвы к работе приступили новые управляющие организации
4 мая, 14:32
Заммэра подчеркнул, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда.
"В столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.
"Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов", - добавил Бирюков.
Газорегуляторный пункт - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
В Москве проверят почти 11 тысяч газовых запорных устройств
2 мая, 09:28
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала