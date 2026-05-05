В Москве проверили около 550 тысяч газовых плит

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили с начала этого года около 550 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За январь - апрель проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности почти 550 тысяч газовых плит, что составляет более 30% от общего числа. Выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений обязательно исключают угрозу безопасности и затем дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда.

"В столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - рассказал Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.