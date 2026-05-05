Прошлая ночь в Москве вошла в топ-3 самых теплых ночей с 1879 года

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минувшая ночь в столице вошла в топ-3 самых теплых ночей с 1879 года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик добавила, что следующая ночь в Москве ожидается теплой с температурой 12-14 градусов, но рекордсменом останется ночь на шестое мая 1984 года с минимальной температурой 16,4 градуса.