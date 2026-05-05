12:07 05.05.2026
В Москве некоторые банкоматы не работают из-за ограничений интернета

Посетитель снимает деньги в банкомате. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве некоторые банкоматы не работают из-за ограничений в работе мобильного интернета в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая.
  • Банкоматы в отделениях банков функционируют в штатном режиме.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Некоторые банкоматы в Москве на фоне ограничений в работе мобильного интернета не работают, стоит обращаться к устройствам в отделениях банков - они функционируют в штатном режиме, выяснил корреспондент РИА Новости.
Крупные операторы связи накануне начали предупреждать жителей Москвы и Подмосковья о возможных временных ограничениях мобильного интернета и смс по соображениям безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. Ранее сегодня в пресс-службе Сбербанка сообщили, что на фоне возможных ограничений мобильного интернета отделения и банкоматы продолжают работать в штатном режиме.
Однако часть из них все же не работает. "Банкомат не работает. Воспользуйтесь другим банкоматом или обратитесь в офис", - отображается на экране. Кроме того, там высвечивается QR‑код, отсканировав который, клиент получает доступ к карте с отмеченными точками ближайших офисов Сбербанка и доступных банкоматов.
Такая же проблема есть и у банкоматов Т‑Банка - на экране отображается подробная информация о местоположении ближайшего банкомата с указанием точного адреса и расстояния до него с учетом текущего местоположения.
