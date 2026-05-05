В Москве некоторые банкоматы не работают из-за ограничений интернета

Банкоматы в отделениях банков функционируют в штатном режиме.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Некоторые банкоматы в Москве на фоне ограничений в работе мобильного интернета не работают, стоит обращаться к устройствам в отделениях банков - они функционируют в штатном режиме, выяснил корреспондент РИА Новости.

Крупные операторы связи накануне начали предупреждать жителей Москвы Подмосковья о возможных временных ограничениях мобильного интернета и смс по соображениям безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. Ранее сегодня в пресс-службе Сбербанка сообщили, что на фоне возможных ограничений мобильного интернета отделения и банкоматы продолжают работать в штатном режиме.

Однако часть из них все же не работает. "Банкомат не работает. Воспользуйтесь другим банкоматом или обратитесь в офис", - отображается на экране. Кроме того, там высвечивается QR‑код, отсканировав который, клиент получает доступ к карте с отмеченными точками ближайших офисов Сбербанка и доступных банкоматов.