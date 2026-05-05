Эксперт рассказал, какие люди уязвимы перед мошенниками
02:40 05.05.2026
Эксперт рассказал, какие люди уязвимы перед мошенниками

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клинический психолог Евгений Грибин сообщил, что повышенная тревожность, внушаемость и неумение справляться с накопленными эмоциями становятся главными точками уязвимости, которыми пользуются телефонные мошенники.
  • В списке уязвимых черт значатся тревожность, неопределенность будущего, низкая самооценка, обостренное стремление быть частью «группы или клана», жесткое давление со стороны авторитетных фигур, узкий круг интересов и чрезмерная фиксация на результате.
  • Эксперт рекомендовал обращать внимание на резкую смену взглядов, появление странных лозунгов или знаков, скрытность и неестественно долгое время в онлайн-переписке как на возможные признаки воздействия мошенников.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Повышенная тревожность, внушаемость и неумение справляться с накопленными эмоциями становятся главными точками уязвимости, которыми пользуются телефонные мошенники при вербовке жертв для совершения преступлений, сообщил РИА Новости клинический психолог Евгений Грибин.
По словам эксперта, даже устойчивое социальное положение не гарантирует защиту - вопрос уязвимости кроется в шаблонах эмоциональных реакций.
"В списке уязвимых черт значатся тревожность, неопределенность будущего, низкая самооценка, обостренное стремление быть частью "группы или клана", жесткое давление со стороны авторитетных фигур, узкий круг интересов и чрезмерная фиксация на результате", - сказал он.
Ярким примером того, как работают эти механизмы, эксперт назвал резонансное дело футболиста Даниила Секача.
"Основной особенностью этой методики является блокирование критического мышления - замена рационального эмоциями и блокирование инстинкта самосохранения", - пояснил Грибин, говоря об уголовном деле спортсмена.
При этом эксперт отметил, что вывести человека из-под влияния телефонных мошенников крайне сложно, поэтому легче это предотвратить. Близким он посоветовал обращать внимание на резкую смену взглядов, появление странных лозунгов или знаков, скрытность и неестественно долгое время в онлайн-переписке.
"Зачастую воздействие на человека лучше видно со стороны", - отметил психолог.
Самому человеку при попытках манипуляции Грибин рекомендовал помнить элементарные правила: следователи не проводят допросы или обыски по телефону, при любом подозрительном звонке якобы из банка или госоргана необходимо перезвонить по официальному номеру, не стоит вступать в разговор по телефону или переписку с незнакомцами.
