Глава ПМР сообщил об экспансии против РПЦ в Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в Молдавии происходит экспансия против Русской православной церкви.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Экспансия против Русской православной церкви происходит в Молдавии, такое мнение в беседе с журналистами выразил во вторник глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Лидер Приднестровья добавил, что в данном случае все должны решать люди. По его словам, если они не согласны с переходом храма в другую митрополию, тогда надо однозначно этому противодействовать.

"Это выбор людей. Естественно, там есть свои особенности, свои нюансы. И если есть желание у людей молиться, как им говорит батюшка, по каким-то канонам, если они согласны, пусть поступают, как им хочется в этой части. Но, конечно, это все политика, это все политизация религии. Это все нехорошо", - отметил Красносельский.

Ранее министр культуры Молдавии Кристиан Жардан сообщил, что власти рассматривают возможность вернуть государству более 800 церковных объектов, находящихся в пользовании Православной церкви Молдавии. Заявление прозвучало на фоне конфликта вокруг храма в селе Деренеу Каларашского района, где возник спор о принадлежности прихода между Молдавской митрополией (относится к РПЦ) и Бессарабской митрополией (создана по инициативе Румынской православной церкви). Ситуация сопровождалась вмешательством полиции и протестами прихожан.