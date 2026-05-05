Глава ПМР сообщил об экспансии против РПЦ в Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Экспансия против Русской православной церкви происходит в Молдавии, такое мнение в беседе с журналистами выразил во вторник глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Борьба Русской православной церкви или Румынской православной церкви, которая происходит на территории Бессарабии, ведется именно по методу изъятия церквей из-под одного влияния и перевода под другое влияние… Начиналось все с титульности, а сейчас идет следующая волна – экспансия против Русской православной церкви на территории современной Бессарабии", - сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья добавил, что в данном случае все должны решать люди. По его словам, если они не согласны с переходом храма в другую митрополию, тогда надо однозначно этому противодействовать.
"Это выбор людей. Естественно, там есть свои особенности, свои нюансы. И если есть желание у людей молиться, как им говорит батюшка, по каким-то канонам, если они согласны, пусть поступают, как им хочется в этой части. Но, конечно, это все политика, это все политизация религии. Это все нехорошо", - отметил Красносельский.
Ранее министр культуры Молдавии Кристиан Жардан сообщил, что власти рассматривают возможность вернуть государству более 800 церковных объектов, находящихся в пользовании Православной церкви Молдавии. Заявление прозвучало на фоне конфликта вокруг храма в селе Деренеу Каларашского района, где возник спор о принадлежности прихода между Молдавской митрополией (относится к РПЦ) и Бессарабской митрополией (создана по инициативе Румынской православной церкви). Ситуация сопровождалась вмешательством полиции и протестами прихожан.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья, разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и около 10–20% православных верующих; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.