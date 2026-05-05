Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах возросло до 34 - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 05.05.2026 (обновлено: 17:17 05.05.2026)
Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах возросло до 34

Минздрав: число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах возросло до 34

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах возросло до 34 человек.
  • В республике введен режим ЧС регионального характера после атаки.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Число пострадавших при атаке ВСУ выросло до 34 человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил о 32 пострадавших и двух погибших.
"Данные оперативные. Они меняются. 34 человека пострадали, по последним данным, и плюс двое погибших", - заявили агентству в минздраве региона.
В ночь на вторник глава Чувашии сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев заявил о повторных ударах по Чебоксарам. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
Здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
ВСУ применили крылатые ракеты при массированной атаке по Чувашии
Вчера, 17:15
 
Специальная военная операция на УкраинеЧебоксарыВооруженные силы УкраиныОлег Николаев (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала