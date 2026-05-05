Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах возросло до 34

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Число пострадавших при атаке ВСУ выросло до 34 человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил о 32 пострадавших и двух погибших.
"Данные оперативные. Они меняются. 34 человека пострадали, по последним данным, и плюс двое погибших", - заявили агентству в минздраве региона.