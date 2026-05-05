МИД: Запад отверг инициативы России по стратегической стабильности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны Запада отвергли инициативы России по обеспечению стратегической стабильности, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.
- Россия выступала с инициативами по контролю за вооружениями в рамках пост-ДРСМД и пост-ДСНВ для сохранения предсказуемости и сдержанности в стратегической сфере.
ООН, 5 мая – РИА Новости. Страны Запада отвергли инициативы России по обеспечению стратегической стабильности, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.
Он подчеркнул, что страны Запада предпочли продолжить курс на обретение подавляющего военного превосходства над своими стратегическими соперниками.
В ходе выступления Белоусов также отметил, что Россия выступала с инициативами по контролю за вооружениями в рамках пост-ДРСМД и пост-ДСНВ для того, чтобы сохранить предсказуемость и сдержанность в стратегической сфере.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. В соответствии с договором СССР и США должны были в течение трех лет уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1 тысячи - 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.
США вышли из ДРСМД в 2019 году. В том же году Россия приостановила свое участие в договоре. Четвертого августа 2025 года МИД РФ заявил, что Россия отказывается от обязательств по ДРСМД.
Ранее истек срок действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент США Дональд Трамп заявил в тот же день, что эксперты по ядерному оружию должны разработать новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое будет действовать долгое время.
