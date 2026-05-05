МИД: Запад отверг инициативы России по стратегической стабильности

ООН, 5 мая – РИА Новости. Страны Запада отвергли инициативы России по обеспечению стратегической стабильности, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

Он подчеркнул, что страны Запада предпочли продолжить курс на обретение подавляющего военного превосходства над своими стратегическими соперниками.

США вышли из ДРСМД в 2019 году. В том же году Россия приостановила свое участие в договоре. Четвертого августа 2025 года МИД РФ заявил, что Россия отказывается от обязательств по ДРСМД.