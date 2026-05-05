Мерц подтвердил готовность Германии участвовать в разблокировке Ормуза - РИА Новости, 05.05.2026
20:36 05.05.2026
Мерц: Германия готова участвовать в разблокировке Ормузского пролива

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
  • Фридрих Мерц подтвердил готовность Германии участвовать в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, в том числе с помощью военных средств.
БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил готовность Германии участвовать в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, в том числе с помощью военных средств.
"При наличии соответствующих условий Германия готова принять участие в обеспечении свободы морских путей, в том числе и с помощью военных средств", - заявил Мерц по итогам встречи в Берлине с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.
Вслед за этим он подтвердил отправку в Средиземное море первого немецкого корабля, который впоследствии может быть передислоцирован в Ормузский пролив.
"Первый немецкий корабль уже направляется в восточную часть Средиземного моря", - сказал Мерц.
Он также вновь выступил за усиление санкционного давления на Иран в случае его отказа разблокировать Ормузский пролив.
"Наш общий призыв заключается в том, что Иран должен сесть за стол переговоров, он должен перестать тянуть время, он не должен больше держать в заложниках регион и весь мир", - сказал Мерц.
Среди других требований к Ирану канцлер ФРГ назвал отказ страны от военной ядерной программы и прекращение боевых действий в ближневосточном регионе. Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости отмечал, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
Телерадиокомпания NDR сообщила в понедельник, что минный тральщик ВМС ФРГ Fulda покинул базу в Киле на севере Германии и направился в Средиземное море, откуда он позднее может быть передислоцирован в Ормузский пролив для участия в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.
В миреГерманияОрмузский проливИранФридрих МерцКазем ДжалалиДональд Трамп
 
 
