Мерц подтвердил готовность Германии участвовать в разблокировке Ормуза

БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил готовность Германии участвовать в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, в том числе с помощью военных средств.

"При наличии соответствующих условий Германия готова принять участие в обеспечении свободы морских путей, в том числе и с помощью военных средств", - заявил Мерц по итогам встречи в Берлине с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Вслед за этим он подтвердил отправку в Средиземное море первого немецкого корабля, который впоследствии может быть передислоцирован в Ормузский пролив

"Первый немецкий корабль уже направляется в восточную часть Средиземного моря", - сказал Мерц.

Он также вновь выступил за усиление санкционного давления на Иран в случае его отказа разблокировать Ормузский пролив.

"Наш общий призыв заключается в том, что Иран должен сесть за стол переговоров, он должен перестать тянуть время, он не должен больше держать в заложниках регион и весь мир", - сказал Мерц.

Среди других требований к Ирану канцлер ФРГ назвал отказ страны от военной ядерной программы и прекращение боевых действий в ближневосточном регионе. Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости отмечал, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.

Телерадиокомпания NDR сообщила в понедельник, что минный тральщик ВМС ФРГ Fulda покинул базу в Киле на севере Германии и направился в Средиземное море, откуда он позднее может быть передислоцирован в Ормузский пролив для участия в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства.