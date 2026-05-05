Рейтинг@Mail.ru
Медведев возложил цветы к мемориалу погибшим участникам СВО в Торжке - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 05.05.2026 (обновлено: 18:14 05.05.2026)
Медведев возложил цветы к мемориалу погибшим участникам СВО в Торжке

РИА Новости: Медведев возложил цветы к мемориалу погибшим бойцам СВО в Торжке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на торжественной церемонии зажжения Вечного огня на территории мемориального комплекса "Аллея памяти" в Торжке
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на торжественной церемонии зажжения Вечного огня на территории мемориального комплекса Аллея памяти в Торжке - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на торжественной церемонии зажжения Вечного огня на территории мемориального комплекса "Аллея памяти" в Торжке
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев возложил цветы к мемориалу погибшим участникам СВО в Торжке.
  • Участники церемонии зажжения Вечного огня в Торжке хором исполнили песню "День Победы".
ТОРЖОК, 5 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" в Торжке Тверской области почтил память погибших в разных конфликтах военных и возложил цветы к мемориалам погибших в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, на Северном Кавказе, а также в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости.
Медведев во вторник принял участие в зажжении Вечного огня в городе Торжке Тверской области. Партия "Единая Россия" совместно с "Газпромом" в рамках акции "Храним огонь Победы" синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на торжественной церемонии зажжения Вечного огня на территории мемориального комплекса Аллея памяти в Торжке - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Медведев назвал День Победы главным государственным праздником в России
Вчера, 15:48
В ходе церемонии председатель "Единой России" возложил цветы к мемориалу "Аллея памяти", а также к мемориалам погибшим в ходе разных военных конфликтов воинов. Гости и участники церемонии почтили память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.
Также участники церемонии зажжения Вечного огня хором исполнили песню "День Победы". В акции приняли участие врио главы Тверской области Виталий Королев, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев, гендиректор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, ветераны Великой Отечественной войны и СВО и юнармейцы.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Россия будет верна долгу и исторической правде, заявил Медведев
Вчера, 15:28
 
ТоржокРоссияВиталий КоролевВладимир ЯкушевЕдиная РоссияГазпромОбществоДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала