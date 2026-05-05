Медведев возложил цветы к мемориалу погибшим участникам СВО в Торжке.

ТОРЖОК, 5 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" в Торжке Тверской области почтил память погибших в разных конфликтах военных и возложил цветы к мемориалам погибших в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, на Северном Кавказе, а также в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости.
Медведев во вторник принял участие в зажжении Вечного огня в городе Торжке Тверской области. Партия "Единая Россия" совместно с "Газпромом" в рамках акции "Храним огонь Победы" синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России.
В ходе церемонии председатель "Единой России" возложил цветы к мемориалу "Аллея памяти", а также к мемориалам погибшим в ходе разных военных конфликтов воинов. Гости и участники церемонии почтили память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.
Также участники церемонии зажжения Вечного огня хором исполнили песню "День Победы". В акции приняли участие врио главы Тверской области Виталий Королев, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев, гендиректор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, ветераны Великой Отечественной войны и СВО и юнармейцы.