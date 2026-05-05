Медведев назвал главные черты характера россиян

ТОРЖОК, 5 мая - РИА Новости. Единство фронта и тыла, сплав мужества, труда и веры всегда были главными чертами характера народа России, заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе акции "Храним огонь Победы".
"Единство фронта и тыла, сплав мужества, труда и веры всегда были главными чертами характера нашей нации, нашего народа", - сказал Медведев.
Партия "Единая Россия" совместно с "Газпромом" во вторник в рамках акции "Храним огонь Победы" синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России. Центральной площадкой акции стал мемориал "Аллея памяти" в Торжке Тверской области.