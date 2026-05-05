Россияне по зову сердца заботятся о ветеранах ВОВ, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что россияне по зову сердца заботятся о ветеранах Великой Отечественной войны и занимаются увековечением памяти героев.
- Он добавил, что история Великой Отечественной войны абсолютно для каждой семьи, практически для каждого из россиян - это личная история.
ТОРЖОК, 5 мая - РИА Новости. Председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев уверен, что россияне по зову сердца заботятся о ветеранах Великой Отечественной войны, занимаются увековечением памяти героев.
“Увековечение памяти героев, забота о ветеранах, поддержка их семей сегодня является частью личной ответственности каждого гражданина нашей страны. Такую работу, естественно, люди делают в силу своих личных побуждений, по зову сердца. И не к датам, а постоянно”, - сказал Медведев на торжественной церемонии зажжения Вечных огней.
Он отметил, что во всей России идет благоустройство мемориалов, мест, связанных с подвигом бойцов и тружеников тыла. За прошлый год прошло 25 тысяч таких акций.
“Наша страна так устроена, что история Великой Отечественной войны абсолютно для каждой семьи, практически для каждого из нас - это личная история. И в таких местах это ощущается особенно остро”, - добавил Медведев.
Партия "Единая Россия" совместно с "Газпромом" во вторник в рамках акции "Храним огонь Победы" синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России. Центральной площадкой акции стал мемориал "Аллея памяти" в Торжке Тверской области.