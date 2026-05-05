Медведев назвал Россию сильной, независимой и свободной страной

ТОРЖОК, 5 мая - РИА Новости. Россия является сильной, независимой и свободной страной, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник принял участие в акции "Храним огонь Победы". В ходе выступления зампред Совбеза напомнил о подвиге поколения победителей в годы Великой Отечественной войны.
"Самое главное - что мы продолжаем их дело и живем в своей стране, которую мы любим и которая является сильной, независимой и свободной. Трудимся на благо нашей Родины", - сказал он.
Партия "Единая Россия" совместно с "Газпромом" во вторник в рамках акции "Храним огонь Победы" синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России. Центральной площадкой акции стал мемориал "Аллея памяти" в Торжке Тверской области.