Россия будет верна долгу и исторической правде, заявил Медведев
15:28 05.05.2026 (обновлено: 15:34 05.05.2026)
Россия будет верна долгу и исторической правде, заявил Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ТОРЖОК, 5 мая - РИА Новости. Россия будет верна долгу, исторической правде и справедливости, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Сегодня, зажигая вечный огонь в разных городах нашей страны, мы еще раз тем самым подтверждаем преемственность поколений - неразрывную связь тех, кто служил Родине тогда и наших сегодняшних героев. Пусть этот Вечный огонь станет символом нашей священной памяти. Мы едины в служении нашему Отечеству и будем верны своему долгу, исторической правде и справедливости", - сказал Медведев на торжественной церемонии зажжения Вечных огней.
Партия "Единая Россия" совместно с "Газпромом" во вторник в рамках акции "Храним огонь Победы" синхронно подключила к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России. Центральной площадкой акции стал мемориал "Аллея памяти" в Торжке Тверской области.
