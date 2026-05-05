Россия будет верна долгу и исторической правде, заявил Медведев

ТОРЖОК, 5 мая - РИА Новости. Россия будет верна долгу, исторической правде и справедливости, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Сегодня, зажигая вечный огонь в разных городах нашей страны, мы еще раз тем самым подтверждаем преемственность поколений - неразрывную связь тех, кто служил Родине тогда и наших сегодняшних героев. Пусть этот Вечный огонь станет символом нашей священной памяти. Мы едины в служении нашему Отечеству и будем верны своему долгу, исторической правде и справедливости", - сказал Медведев на торжественной церемонии зажжения Вечных огней.
Партия "Единая Россия" совместно с "Газпромом" во вторник в рамках акции "Храним огонь Победы" синхронно подключила к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России. Центральной площадкой акции стал мемориал "Аллея памяти" в Торжке Тверской области.