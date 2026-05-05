МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре до 15 м/с в Москве в ближайшие часы.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, ветре до 15 метров в секунду в Москве в ближайшие часы и до конца вторника, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 5 мая на территории Москвы местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.