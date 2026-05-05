Рейтинг@Mail.ru
Маск репостнул цитату из романа Достоевского - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 05.05.2026 (обновлено: 18:07 05.05.2026)
Маск репостнул цитату из романа Достоевского

Маск репостнул цитату из романа Достоевского "Неточка Незванова"

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илон Маск репостнул цитату из романа Федора Достоевского "Неточка Незванова".
  • Цитата описывает чувства человека, который ощущает свою особую судьбу, но не видит пути для ее воплощения и страдает от этого.
  • Автор публикации, которую репостнул Маск, считает, что Достоевский уловил суть современного прогрессивного деятеля на 150 лет раньше своего времени.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск поделился в соцсетях цитатой из романа русского писателя Федора Достоевского "Неточка Незванова".
Илон Маск во вторник сделал репост публикации пользователя соцсети Х под ником "Заратустра", который разместил на своей странице цитату из произведения писателя и прокомментировал ее.
"Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда", — привел пользователь выдержку из романа.
По словам автора публикации, Достоевский "уловил суть современного нищающего прогрессивного деятеля на 150 лет раньше своего времени. Убеждение в высшей судьбе, отсутствие пути для ее достижения и страдания, перерастающие в ненависть к окружающему миру". Он также отметил, что политика — это следствие психологии и сама психология.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Захарова ответила Каллас цитатой из "Обыкновенного чуда"
30 апреля, 17:36
 
В миреФедор ДостоевскийИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала