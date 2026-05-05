Маск репостнул цитату из романа Достоевского

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск поделился в соцсетях цитатой из романа русского писателя Федора Достоевского "Неточка Незванова".
"Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда", — привел пользователь выдержку из романа.
По словам автора публикации, Достоевский "уловил суть современного нищающего прогрессивного деятеля на 150 лет раньше своего времени. Убеждение в высшей судьбе, отсутствие пути для ее достижения и страдания, перерастающие в ненависть к окружающему миру". Он также отметил, что политика — это следствие психологии и сама психология.
