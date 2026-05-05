Расшифровка видеосообщений появилась в "Максе"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Расшифровка видеосообщений появилась на национальной онлайн-платформе "Макс" и доступна в последней версии приложения, сообщили в пресс-службе платформы.

"Пользователям "Макса" доступна расшифровка видеосообщений. Перевести видеокружок в текст можно одним кликом. Опция доступна в последней версии приложения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для расшифровки видео необходимо нажать на иконку рядом с видеосообщением. В процессе чтения полученного текста пользователь сможет поставить видеокружок на паузу, возобновить его или воспроизвести повторно.

Ранее на платформе появилась функция текстовой расшифровки голосовых сообщений. Для того, чтобы перевести аудиосообщение в текст, необходимо нажать на иконку расшифровки в строке с записью.