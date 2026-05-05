Лидер "Патриотов" раскритиковал Макрона за пение песен с Пашиняном
12:37 05.05.2026
Лидер "Патриотов" раскритиковал Макрона за пение песен с Пашиняном

© Кадр видео из соцсетейПрезидент Франции Эммануэль Макрон поет на государственном ужине в Ереване
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал Эммануэля Макрона за то, что тот поет песни на публике вместо решения проблем французов.
  • Ранее президент Франции исполнил песню Шарля Азнавура на государственном ужине в Ереване.
  • Филиппо отметил, что десятки миллионов французов хотели бы, чтобы власти решали проблемы с топливом.
ПАРИЖ, 5 мая – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона за то, что тот поет песни на публике, вместо того чтобы решать проблемы французов.
Накануне Макрон исполнил на государственном ужине в Ереване песню известного французского певца армянского происхождения Шарля Азнавура. Премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал ему на барабанах.
"После Макрона-бегуна и Макрона, гладившего бродячих собак (на пробежке в Ереване – ред.), сегодня Макрон – очень вдохновенный певец… Тем временем десятки миллионов французов хотели бы, чтобы власти, например, приняли меры по бензину", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на данные властей сообщило, что средняя стоимость наиболее популярного во Франции топлива Е10 вновь превысила порог в 2 евро за литр на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
