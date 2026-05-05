Лидер "Патриотов" раскритиковал Макрона за пение песен с Пашиняном

ПАРИЖ, 5 мая – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона за то, что тот поет песни на публике, вместо того чтобы решать проблемы французов.
Накануне Макрон исполнил на государственном ужине в Ереване песню известного французского певца армянского происхождения Шарля Азнавура. Премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал ему на барабанах.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на данные властей сообщило, что средняя стоимость наиболее популярного во Франции топлива Е10 вновь превысила порог в 2 евро за литр на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.