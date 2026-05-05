10:55 05.05.2026 (обновлено: 11:22 05.05.2026)
Макрон спел песню Азнавура под аккомпанемент Пашиняна во время ужина в Ереване

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эммануэль Макрон исполнил песню Шарля Азнавура "Богема" на государственном ужине в Ереване.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал ему на барабанах.
ПАРИЖ, 5 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон исполнил на государственном ужине в Ереване песню известного певца Шарля Азнавура, ему на барабанах аккомпанировал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Французский лидер находится в Армении в рамках официального визита.
На видео, распространенном телеканалом franceinfo, видно, как Макрон с микрофоном в руке сидит за роялем, на котором играет армянский джазмен Ваагн Айрапетян. Место за ударной установкой неподалеку занимает Пашинян.
Они исполнили песню Азнавура "Богема" (La Bohème). За происходящим с улыбкой наблюдал армянский президент Ваагн Хачатурян, который стоял за спиной Макрона.
Прославленный певец, поэт, актер и композитор Шарль Азнавур – легенда французской эстрады. Он написал более тысячи песен и продал более 200 миллионов дисков. Сын армянских эмигрантов Азнавур, дебютировавший на парижской сцене в девять лет с исполнением русских танцев, выступал на протяжении 85 лет. Его песни исполняли Эдит Пиаф, Ив Монтан, Боб Дилан, Лайза Минелли, Хулио Иглесиас и другие звезды мировой сцены.
