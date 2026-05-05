Лукашенко обсудил с премьером Белоруссии повестку встречи с Путиным

МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Александр Турчин сообщил, что обсудил с президентом республики Александром Лукашенко повестку встречи в ближайшее время президентов Белоруссии и РФ.
Как сообщило белорусское госагентство Белта, во вторник Лукашенко принял с докладом премьер-министра Белоруссии.
"В ближайшее время предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации. Буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой - председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. В том числе мы обсудили возможную повестку встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие действия, в том числе в рамках Союзного государства", - приводит агентство слова Турчина.
Премьер Белоруссии отметил, что в течение буквально нескольких следующих дней будет подготовлена информация главе государства для разговора с Владимиром Путиным. "Это была основная тема моего доклада главе государства", - заявил Турчин.
