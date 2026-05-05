00:52 05.05.2026
Источник: израильская авиация в течение дня атаковала 25 поселений в Ливане

ВВС Израиля в течение дня атаковали 25 ливанских поселений

Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская авиация атаковала 25 населенных пунктов на юге Ливана, включая город Набатия.
  • В результате израильских атак в понедельник погибли 17 человек, а общее число жертв с 2 марта достигло 2 696 погибших и 8 264 раненых.
БЕЙРУТ, 5 мая - РИА Новости. Израильская боевая авиация атаковала в понедельник 25 населенных пунктов на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"В течении дня вражеской авиацией были атакованы 25 поселений на юге Ливана, в том числе и город Набатия", - рассказал собеседник агентства.
Также, по данным источника, 19 населенных пунктов подверглись ударам израильской артиллерии.
Согласно отчету министерства здравоохранения республики, в результате израильских атак в понедельник погибли 17 человек, а всего число жертв от израильских ударов со 2 марта возросло до 2 696, ранения получили 8 264 человека.
