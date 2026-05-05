В Литве заявили о полном разрушении железных дорог
03:14 05.05.2026 (обновлено: 03:55 05.05.2026)
В Литве заявили о полном разрушении железных дорог

Федаравичюс: Литовская железная дорога полностью разрушена

CC BY 2.0 / Jo. / Товарные составы на железнодорожной станции в Литве
Товарные составы на железнодорожной станции в Литве
Товарные составы на железнодорожной станции в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Литовская железная дорога "полностью разрушена", и в будущем ситуация станет еще хуже, потому что сейчас в отрасли не хватает людей и инвестиций, передает агентство Sputnik Литва со ссылкой на председателя профсоюза железнодорожников Solidarumas ("Солидарность") Станислава Федаравичюса.
"Можно сказать, что железная дорога сейчас полностью разрушена и ситуация будет только ухудшаться... Серьезные инвестиции следовало сделать раньше - за неделю ничего не сделаешь, рельсы и дороги нужно поддерживать год за годом", - приводит агентство слова председателя литовского профсоюза.
В сообщении отмечается, что, по словам Федаравичюса, в отрасли не хватает рабочих рук, поэтому многим работникам приходится выходить на смены длиной 16 или даже 24 часа.
В воскресение компания "Литовские железные дороги" сообщила о происшествии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии.
