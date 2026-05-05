Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала об опасности неправильного ношения линз - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 05.05.2026
Врач рассказала об опасности неправильного ношения линз

РИА Новости: неправильное ношение линз ведет к развитию инфекций роговицы

© Фото : freepikЖенщина снимает контактные линзы
Женщина снимает контактные линзы - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Фото : freepik
Женщина снимает контактные линзы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-офтальмолог Мария Чурганова рассказала, что неправильное использование контактных линз может привести к серьезным инфекциям роговицы и потере зрения.
  • Нельзя мыться и купаться в линзах, нужно использовать специальный раствор для их очистки и хранения, а также соблюдать время носки линз.
  • При появлении боли, покраснения, светобоязни или затуманивания зрения линзы нужно сразу снять и обратиться к врачу-офтальмологу.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Чтобы при ношении линз не получить опасную инфекцию глаз, следует строго соблюдать правила их использования: не мыться и не купаться в линзах, промывать и хранить их только в специальном растворе и не нарушать время носки, рассказала РИА Новости врач-офтальмолог медицинской компании "СберЗдоровье" Мария Чурганова.
"При неправильном использовании контактных линз многократно возрастает риск развития серьезных инфекций роговицы, которые без лечения могут привести к ее рубцеванию и потере зрения. Также при нарушении правил применения линзы могут вызывать механические микротравмы, кислородное голодание роговицы, создавать среду для бактериальной биопленки", - предупредила Чурганова.
На приеме у офтальмолога - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Офтальмолог рассказал, из-за каких привычек можно потерять зрение
2 апреля, 18:54
Все это в результате может привести к отеку, язвам, инфекциям, врастанию сосудов, аллергии, а в тяжелых случаях - к необратимому снижению зрения. К примеру, категорически нельзя спать в линзах, которые для этого не предназначены - они создают среду для развития инфекций, отметила врач.
Чурганова также напомнила, что для очистки и хранения линз нужно использовать специальный раствор и ни в коем случае воду из-под крана, слюну и самодельные растворы. Также в контейнер с линзами нельзя доливать свежий раствор к старому. Если на линзу попала вода, ее следует выкинуть или 4-6 часов подержать в дезинфицирующем растворе.
А еще в линзах запрещено мыться и плавать (даже в бассейне), так как в любой воде живут опасные микроорганизмы, способные вызывать заболевания глаз, приводящие даже к потере зрения. "Линза, особенно мягкая, действует как губка, впитывая воду вместе с патогенами и удерживая их в тесном контакте с глазом. Помимо этого, различные химические вещества, например, гель для душа, могут попадать под линзу, вызывая повреждения поверхности глаза и линзы", - объяснила офтальмолог.
Морковь - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Офтальмолог раскрыла, полезны ли черника и морковь для зрения
26 апреля, 03:16
Она также напомнила, что нельзя носить линзы дольше предписанного срока. Однодневные одноразовые мягкие линзы нужно носить в течение одного светового дня и снимать перед сном, дневные многоразовые - обязательно снимать на ночь, жесткие многоразовые используют ночью не более 8-10 часов.
"При появлении боли, покраснения, светобоязни или затуманивания зрения линзы нужно сразу снять и обратиться к врачу-офтальмологу. Если нет возможности оперативно попасть на очный прием, то можно получить консультацию онлайн с помощью телемедицинских сервисов", - подчеркнула врач.
Подхватить глазные инфекции можно и без линз: они могут быть вызваны вирусами, бактериями, простейшими, грибами. Они легко передаются от человека к человеку и могут попасть в глаза с кожи, через грязные руки, общие полотенца, постельное белье. Особенно опасны хламидийная, гонококковая инфекции, а также инфекции, вызываемые акантамебой и синегнойной палочкой. Они приводят к тяжелому язвенному кератиту и гнойному конъюнктивиту, требующим срочного лечения.
Реже встречаются грибковые инфекции глаз. Их можно подхватить с почвы, воды, растений, через грязные руки и предметы. Они грозят, например, поражением роговицы, ее язвой, помутнением.
"Как правило, проявление инфекции в области глаз характеризуется покраснениями, выделениями, отеками... Поэтому критически важно при появлении малейших симптомов в срочном порядке обратиться к врачу - эта мера позволит вовремя начать лечение и избежать серьезных последствий", - заключила Чурганова.
Московский городской офтальмологический центр - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Офтальмолог назвала детскую близорукость бичом нашего времени
11 марта, 19:03
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала