Врач рассказала об опасности неправильного ношения линз

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Чтобы при ношении линз не получить опасную инфекцию глаз, следует строго соблюдать правила их использования: не мыться и не купаться в линзах, промывать и хранить их только в специальном растворе и не нарушать время носки, рассказала РИА Новости врач-офтальмолог медицинской компании "СберЗдоровье" Мария Чурганова.

"При неправильном использовании контактных линз многократно возрастает риск развития серьезных инфекций роговицы, которые без лечения могут привести к ее рубцеванию и потере зрения. Также при нарушении правил применения линзы могут вызывать механические микротравмы, кислородное голодание роговицы, создавать среду для бактериальной биопленки", - предупредила Чурганова.

Все это в результате может привести к отеку, язвам, инфекциям, врастанию сосудов, аллергии, а в тяжелых случаях - к необратимому снижению зрения. К примеру, категорически нельзя спать в линзах, которые для этого не предназначены - они создают среду для развития инфекций, отметила врач.

Чурганова также напомнила, что для очистки и хранения линз нужно использовать специальный раствор и ни в коем случае воду из-под крана, слюну и самодельные растворы. Также в контейнер с линзами нельзя доливать свежий раствор к старому. Если на линзу попала вода, ее следует выкинуть или 4-6 часов подержать в дезинфицирующем растворе.

А еще в линзах запрещено мыться и плавать (даже в бассейне), так как в любой воде живут опасные микроорганизмы, способные вызывать заболевания глаз, приводящие даже к потере зрения. "Линза, особенно мягкая, действует как губка, впитывая воду вместе с патогенами и удерживая их в тесном контакте с глазом. Помимо этого, различные химические вещества, например, гель для душа, могут попадать под линзу, вызывая повреждения поверхности глаза и линзы", - объяснила офтальмолог.

Она также напомнила, что нельзя носить линзы дольше предписанного срока. Однодневные одноразовые мягкие линзы нужно носить в течение одного светового дня и снимать перед сном, дневные многоразовые - обязательно снимать на ночь, жесткие многоразовые используют ночью не более 8-10 часов.

"При появлении боли, покраснения, светобоязни или затуманивания зрения линзы нужно сразу снять и обратиться к врачу-офтальмологу. Если нет возможности оперативно попасть на очный прием, то можно получить консультацию онлайн с помощью телемедицинских сервисов", - подчеркнула врач.

Подхватить глазные инфекции можно и без линз: они могут быть вызваны вирусами, бактериями, простейшими, грибами. Они легко передаются от человека к человеку и могут попасть в глаза с кожи, через грязные руки, общие полотенца, постельное белье. Особенно опасны хламидийная, гонококковая инфекции, а также инфекции, вызываемые акантамебой и синегнойной палочкой. Они приводят к тяжелому язвенному кератиту и гнойному конъюнктивиту, требующим срочного лечения.

Реже встречаются грибковые инфекции глаз. Их можно подхватить с почвы, воды, растений, через грязные руки и предметы. Они грозят, например, поражением роговицы, ее язвой, помутнением.