Китай призвал США немедленно отменить блокаду и снять санкции с Кубы - РИА Новости, 05.05.2026
13:05 05.05.2026
Китай призвал США немедленно отменить блокаду и снять санкции с Кубы

Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай призывает США немедленно отменить блокаду и снять санкции с Кубы.
  • КНР твердо поддерживает Кубу в защите ее государственного суверенитета и безопасности и выступает против вмешательства во внутренние дела Кубы.
ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Китай призывает США немедленно отменить блокаду и снять санкции с Кубы, заявили во вторник в МИД КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США.
"Китай твердо поддерживает Кубу в защите ее государственного суверенитета и безопасности, решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Кубы и призывает США немедленно прекратить блокаду и отменить санкции против Кубы, а также любые формы принуждения и давления", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Отмечается, что усиление незаконных односторонних санкций США против Кубы серьезно нарушает право кубинского народа на развитие и основные нормы международных отношений.
