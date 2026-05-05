Китай призвал США немедленно отменить блокаду и снять санкции с Кубы

ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Китай призывает США немедленно отменить блокаду и снять санкции с Кубы, заявили во вторник в МИД КНР.

"Китай твердо поддерживает Кубу в защите ее государственного суверенитета и безопасности, решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Кубы и призывает США немедленно прекратить блокаду и отменить санкции против Кубы, а также любые формы принуждения и давления", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.