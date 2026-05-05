Рейтинг@Mail.ru
Ученые считают, что за Нептуном может находиться еще одно небесное тело - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 05.05.2026 (обновлено: 22:04 05.05.2026)
Ученые считают, что за Нептуном может находиться еще одно небесное тело

Science News: за Нептуном может находиться еще одно небесное тело

© NASA / JPLПланета Нептун
Планета Нептун - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© NASA / JPL
Планета Нептун. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Астрономы впервые обнаружили признаки разреженной атмосферы у объекта 2002 XV.93 за орбитой Нептуна.
  • Если теория подтвердится, объект 2002 XV.93 станет первым небесным телом таких размеров с газовой оболочкой, как у Плутона.
  • Наблюдения за объектом 2002 XV.93 велись с помощью сети телескопов в Японии и позволили предположить, что газ мог попасть в атмосферу объекта в результате столкновения с ледяным телом или активности криовулканов.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Астрономы впервые обнаружили признаки разреженной атмосферы у небольшого объекта 2002 XV.93 за орбитой Нептуна, если теория подтвердится, то он станет первым небесным телом таких размеров с газовой оболочкой, как у Плутона, сообщает журнал Science News со ссылкой на исследование.
"Это открытие говорит о том, что малые ледяные миры позади Нептуна, возможно, не так инертны и неизменны, как мы зачастую думали. До сих пор Плутон оставался единственным транснептуновым объектом с подтвержденной атмосферой", — подчеркивает ведущий автор исследования Ко Аримацу из Национальной астрономической обсерватории Японии.
Селфи марсохода Curiosity на хребте имени Веры Рубин на Марсе - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Марсоход обнаружил молекулы, доказывающие существование жизни на планете
22 апреля, 04:50
Как отмечает журнал, наблюдения велись с помощью сети телескопов в Японии. В январе 2024 года объект 2002 XV.93 перекрыл одну из далеких звезд — такое микрозатмение, называемое покрытием, позволяет судить о наличии газовой оболочки у объекта. При диаметре около 470 километров объект слишком мал, чтобы долго удерживать газ. Ученые предполагают, что не так давно газ мог попасть в атмосферу изучаемого объекта либо в результате столкновения с ледяным телом, либо благодаря активности криовулканов (ледяных вулканов).
Окончательно подтвердить наличие атмосферы и выяснить ее природу позволят дальнейшие наблюдения, утверждает журнал со ссылкой на автора исследования.
Плутон — карликовая планета, относящаяся к поясу транснептуновых объектов. Атмосфера Плутона очень разреженная. Состоит она из газов, которые при удалении от Солнца замерзают и конденсируются на поверхности, а при приближении испаряются. Предполагается, что из-за соединений над Плутоном возникает дымка, поднимающаяся на высоту до 200 километров от поверхности.
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Астрономы обнаружили вторую звездную систему с формирующимися планетами
24 марта, 18:42
 
ЯпонияКосмосПлутон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала