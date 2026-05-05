Ученые считают, что за Нептуном может находиться еще одно небесное тело

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Астрономы впервые обнаружили признаки разреженной атмосферы у небольшого объекта 2002 XV.93 за орбитой Нептуна, если теория подтвердится, то он станет первым небесным телом таких размеров с газовой оболочкой, как у Плутона, сообщает журнал Science News со ссылкой на исследование.
"Это открытие говорит о том, что малые ледяные миры позади Нептуна, возможно, не так инертны и неизменны, как мы зачастую думали. До сих пор Плутон оставался единственным транснептуновым объектом с подтвержденной атмосферой", — подчеркивает ведущий автор исследования Ко Аримацу из Национальной астрономической обсерватории Японии.
Как отмечает журнал, наблюдения велись с помощью сети телескопов в Японии. В январе 2024 года объект 2002 XV.93 перекрыл одну из далеких звезд — такое микрозатмение, называемое покрытием, позволяет судить о наличии газовой оболочки у объекта. При диаметре около 470 километров объект слишком мал, чтобы долго удерживать газ. Ученые предполагают, что не так давно газ мог попасть в атмосферу изучаемого объекта либо в результате столкновения с ледяным телом, либо благодаря активности криовулканов (ледяных вулканов).
Окончательно подтвердить наличие атмосферы и выяснить ее природу позволят дальнейшие наблюдения, утверждает журнал со ссылкой на автора исследования.
Плутон — карликовая планета, относящаяся к поясу транснептуновых объектов. Атмосфера Плутона очень разреженная. Состоит она из газов, которые при удалении от Солнца замерзают и конденсируются на поверхности, а при приближении испаряются. Предполагается, что из-за соединений над Плутоном возникает дымка, поднимающаяся на высоту до 200 километров от поверхности.