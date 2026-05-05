МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пик активности клещей начался в средней полосе России, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"Массовый пик активности у иксодовых клещей случается, когда снег полностью оттаивает и подсыхает почва. Соответственно, если говорить про среднюю полосу России, то пик обычно ближе к майским праздникам происходит", - рассказал Марьинский.
Ученый пояснил, что в центральных регионах пик активности клещей уже начался. По данным синоптиков, снег сошел в Москве к утру первого мая.
Иксодовые клещи переносят целый букет опасных, а порой и смертельных заболеваний, напомнил Марьинский.