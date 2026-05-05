Рейтинг@Mail.ru
Пик активности клещей начался в средней полосе России - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 05.05.2026
Пик активности клещей начался в средней полосе России

РИА Новости: пик активности клещей начался в средней полосе России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пик активности клещей начался в средней полосе России.
  • Иксодовые клещи переносят опасные и смертельные заболевания.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пик активности клещей начался в средней полосе России, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"Массовый пик активности у иксодовых клещей случается, когда снег полностью оттаивает и подсыхает почва. Соответственно, если говорить про среднюю полосу России, то пик обычно ближе к майским праздникам происходит", - рассказал Марьинский.
Ученый пояснил, что в центральных регионах пик активности клещей уже начался. По данным синоптиков, снег сошел в Москве к утру первого мая.
Иксодовые клещи переносят целый букет опасных, а порой и смертельных заболеваний, напомнил Марьинский.
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
В ВОЗ предупредили об активизации клещей в начале лета
3 мая, 04:46
 
ОбществоМоскваРоссияВадим Марьинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала