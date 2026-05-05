В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в Киеве была объявлена в 15.46 мск.
Также тревога звучит в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях и части Николаевской области.
22 июня 2022, 17:18